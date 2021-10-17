МЧС Башкирии сообщает о густом тумане на дорогах

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики, в частности водителей, о сильном тумане на дорогах завтра, 18 октября. Отмечается, что видимость ночью и утром составит менее 500 метров. В ведомстве также рекомендуют водителям транспорта снизить скорость движения, соблюдать дистанцию на дорогах, а также не совершать резких маневров.