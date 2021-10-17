Какие ежемесячные выплаты положены отцам в России?

Отцы могут получать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда.
Такие пособия могут получать не только матери, но и отцы. Так, пособие назначается единственному родителю (второй родитель умер или пропал без вести) либо родителю в случаях, когда в отношении ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем (в данном случае — матерью ребенка). Подчеркивается, что пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости.
С 1 июля текущего года родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Для этого доход в семье должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума на человека.
Важно, что при назначении этой выплаты будет применяться комплексная оценка нуждаемости.
Выплата пособий назначается на один год и продлевается по заявлению. Ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.