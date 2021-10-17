Какие ежемесячные выплаты положены отцам в России?

Такие пособия могут получать не только матери, но и отцы. Так, пособие назначается единственному родителю (второй родитель умер или пропал без вести) либо родителю в случаях, когда в отношении ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем (в данном случае — матерью ребенка). Подчеркивается, что пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости.