Департамент транспорта Москвы: В метро 10 станций оснастят лестницами с подогревом

Департамент транспорта Москвы: В метро 10 станций оснастят лестницами с подогревом
Департамент транспорта Москвы: В метро 10 станций оснастят лестницами с подогревом
Вчера, 15:29ОбществоФото: mosmetro.ru
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина до конца текущего года в Москве откроются десять новых и одна реконструированная станции в метрополитене. В столичном департаменте транспорта сообщили, что там появятся лестницы с подогревом.

Новые лестницы будут установлены на входах в вестибюли 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Благодаря этому в зимнее время года удастся избежать обледенения ступеней. Об этом информирует mos.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что важной задачей, поставленной Собяниным, является повышение комфорта и безопасности городского транспорта. В скором времени заработают 10 станций БКЛ. Лестницы в вестибюлях будут оснащены умной системой подогрева — в непогоду зимой пассажиры не будут поскальзываться.

Шесть станций в метрополитене оборудовано подогревающими трубами на протяжении 14 километров. Инновационная технология способна автоматически включать подогрев ступеней и тамбуров у лифтов в заданное время, тем самым она экономит электроэнергию. Помимо этого, на станциях «Терехово», «Каховская» «Кунцевская» и «Давыдково» тепло ступеням обеспечат инфракрасные подвесные обогреватели. Для их отлаженной работы проложили около 2,2 километра кабеля.

Строительство БКЛ — это важный проект московского метростроения. Ее протяженность занимает более 70 километров. Она будет включать в себя 31 станцию. 12 из них открыты для пассажиров. Еще девять станций и одну реконструированную планируется ввести до конца 2021 года.

После открытия БКЛ по ней пустят новые поезда «Москва-2020». Со станции БКЛ можно будет сделать пересадку на 20 станций 11 линий метро. Также четыре пересадки можно сделать на станции Московского центрального кольца, шесть — на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск). Кроме этого, будет доступно 11 пересадок на линии железной дороги.

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