В уфимской тюрьме открыли цех по производству мясных консервов
Новое производство планирует поставлять продукцию по всей стране.
Цех открылся в исправительной колонии № 13, что находится в Черниковке на Индустриальном шоссе. Здесь будут производиться тушенная говядина, мясные каши, готовые к употреблению (перловая, рисовая, гречневая – все с говядиной). В цеху также будет производиться суточный рацион питания для сотрудников УИС и спецконтингента. Вся продукция соответствует действующим ГОСТам.
По планам, мощность производства составит 110 тонн в год с возможным увеличением мощности до 165 тонн в год. В деньгах объем выпускаемой продукции составит порядка 400 миллионов рублей. При трехсменной работе трудоустроены будут 45 осужденных.
- Цех мы смонтировали практически с нуля примерно за три месяца. Для этого мы реконструировали старый цех 1970 года постройки. Объем вложений составил 7 миллионов рублей, – говорит врио начальника УФСИН Башкирии Антон Талалов.
По словам руководителя УФСИН, продукция мясоконсервного цеха будет поставляться не только внутри системы ФСИН, но на гражданские рынки Башкирии с планами продаж по всей России. При продаже консервов внутри системы ФСИН (для питания заключенных) цены будут ниже, чем если тюрьмы закупают у гражданских коммерсантов.