В уфимской тюрьме открыли цех по производству мясных консервов

Цех открылся в исправительной колонии № 13, что находится в Черниковке на Индустриальном шоссе. Здесь будут производиться тушенная говядина, мясные каши, готовые к употреблению (перловая, рисовая, гречневая – все с говядиной). В цеху также будет производиться суточный рацион питания для сотрудников УИС и спецконтингента. Вся продукция соответствует действующим ГОСТам.

По планам, мощность производства составит 110 тонн в год с возможным увеличением мощности до 165 тонн в год. В деньгах объем выпускаемой продукции составит порядка 400 миллионов рублей. При трехсменной работе трудоустроены будут 45 осужденных.

- Цех мы смонтировали практически с нуля примерно за три месяца. Для этого мы реконструировали старый цех 1970 года постройки. Объем вложений составил 7 миллионов рублей, – говорит врио начальника УФСИН Башкирии Антон Талалов.