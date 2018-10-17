В будущем продолжительность жизни может существенно снизиться

Так, газета «Известия» пишет, что согласно опубликованным данным, аналогично при лучшем и худшем сценариях, картина будущего крайне проблематична — наряду с набирающим обороты техническим прогрессом потенциально ухудшаются показатели здоровья в силу отсутствия целенаправленных политических мер. Так, средняя продолжительность жизни может как вырасти на 4–5 лет, так и упасть на столько же.Вместе с тем, со слов исследователя университета Вашингтона в Сиэтле (США) Кайла Формана, в настоящее время имеют место быть множество векторов развития мировых систем здравоохранения и все они находятся в широком раздрае. Он также добавил, что судьба человечества напрямую зависит от решения ключевых проблем, влияющих на здоровье человека.