В будущем продолжительность жизни может существенно снизиться
Ученые выяснили, что средняя продолжительность жизни может значительно снизиться к середине столетия из-за эпидемий ВИЧ, ожирения, диабета и загрязнения воздуха.
Так, газета «Известия» пишет, что согласно опубликованным данным, аналогично при лучшем и худшем сценариях, картина будущего крайне проблематична — наряду с набирающим обороты техническим прогрессом потенциально ухудшаются показатели здоровья в силу отсутствия целенаправленных политических мер. Так, средняя продолжительность жизни может как вырасти на 4–5 лет, так и упасть на столько же.Вместе с тем, со слов исследователя университета Вашингтона в Сиэтле (США) Кайла Формана, в настоящее время имеют место быть множество векторов развития мировых систем здравоохранения и все они находятся в широком раздрае. Он также добавил, что судьба человечества напрямую зависит от решения ключевых проблем, влияющих на здоровье человека.
Также сообщается, что показатели средней продолжительности жизни варьируются в зависимости от страны или региона. К примеру, США к 2040 году опустится с 44-й на 46-ю строчку в списке стран-долгожителей. На первое место выйдет Испания, а Япония, являющаяся сегодняшним лидером, — будет занимать второе место. Что касается России, она улучшит свое положение: средняя продолжительность жизни возрастет при разных сценариях на 1,5–10 лет.Негативные изменения будут вызваны распространением ВИЧ и других заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, диабет, нарушения в работе почек и др.