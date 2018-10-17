Накануне, 16 октября, во время пресс-конференции с участием представителей Росздравнадзора, минздрава РБ, общественников и руководителей НКО поднялся вопрос о перебоях в поставке лекарств для имеющих орфанные заболевания. Как отметили участники общественных организаций, проблема не решена до сих пор. В ответ на вопрос журналиста, были ли переданы документы своевременно хотя бы этой осенью, участники услышали следующее:

- Минздрав Башкирии должен был передать документы на поставку лекарств до 20 сентября.

Однако, по состоянию на 16 октября, точной информации нет, готовы ли все документы, и что будет с поставками лекарств в ближайшее время.