Кокорин и Мамаев просят перевести их на домашний арест

Так, газета «Известия» пишет, что спортсмены подали прошение на домашний арест, и вполне вероятно, что будет принято соответствующее решение».

8 октября полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, а также братья Кокорины устроили драку в одном из московских кафе. В результате потасовки пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.Нарушителей арестовали 11 октября, они пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».16 октября нападающий «Зенита» и его брат принесли извинения Паку и предложили пойти на мировую.