За три года «Квадра» отремонтировала объектов теплоснабжения в Курске на 1,8 млрд

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров обсудил с губернатором Курской области Романом Старовойтом и гендиректором ПАО «Квадра» Семеном Сазоновым готовность региона к отопительному сезону. Кроме того, на встрече речь шла о реализации концессионной программы по модернизации муниципальных теплосетей.

Максим Егоров на заседании штаба по подготовке Курской области к отопительному сезону рассказал о полной готовности муниципальных образований. В Курске «Квадра» во время летних ремонтных работ выполнила план по подготовке теплоэнергетического комплекса к отопительному сезону. Заместитель министра лично посетил ТЭЦ СЗР ПАО «Квадра», где ему представили результаты подготовки к зимним нагрузкам, как пишет kpravda.ru. Компания выделила более 830 млн рублей на ремонт и реконструкцию оборудования станций и котельных «Квадры» и перекладку теплосетей. Энергетики произвели замену 31 км трубопроводов, при этом 14 км были заменены по концессии, которую заключили в 2020 году. Роман Старовойт отметил, что концессионное соглашение с «Квадрой» позволило увеличить объемы ремонта тепловых сетей. Кроме того, благодаря концессии удалось привлечь дополнительное финансирование со стороны частных предприятий и государства. Губернатор добавил, что с ремонтом связаны сложности в виде отключения горячей воды и разрытий, но в результате удастся избежать аварий в зимний период. Семен Сазонов рассказал, что за последние три года «Квадра» занималась ремонтом и реконструкцией объектов теплоснабжения в Курске. Инвестиции в данные мероприятия составили 1,8 млрд рублей. За год, в течение которого реализовали концессионное соглашение, объем замены тепловых сетей был увеличен вдвое, в первую очередь была произведена замена аварийно опасных сетей. Гендиректор «Квадры» отметил, что главной их задачей является повышение качества и надежности теплоснабжения в Курске.

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