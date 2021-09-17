WSJ: Facebook не обращал нужного внимания на использование соцсети в преступных целях

Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором заявила, что Facebook часто не уделяет должного внимания тому, что социальная сеть используется в корыстных целях преступников.

Как сообщает iz.ru, по данным издания, в преступных целях соцсеть зачастую используют в «развивающихся странах», где почти или совсем нет представителей компании, владеющих местными диалектами. Из-за этого возникают трудности с удалением запрещенной информации. Отмечается, что сотрудники оповещают об этом руководство, однако их заявления часто игнорируются. В частности, в докладах руководству говорилось об использовании соцсети вооруженными группировками в Эфиопии для подстрекательства к насилию против этнических меньшинств. Также указывалось, что причастные к торговле людьми заманивали потенциальных жертв на Facebook. Говорилось и случая распространения порнографии и торговли органами. В компании отметили, что использование соцсети в преступных целях воспринимается как издержки присутствия в той или иной стране.

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