В Уфе скоропостижно скончался экс-замначальника пресс-службы МВД по Башкирии

В Уфе скоропостижно скончался экс-замначальника пресс-службы МВД по Башкирии
В Уфе скоропостижно скончался экс-замначальника пресс-службы МВД по Башкирии
Вчера, 10:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: МВД по РБ
Евгению Гурьянову было всего 37 лет.

Информация о скоропостижной кончине бывшего заместителя начальника отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел по Башкирии, капитана внутренней службы Евгения Гурьянова появилась на странице МВД Башкирии в социальной сети. В материале уточняется, что у мужчины не выдержало сердце, произошло это сегодня, 17 сентября, ранним утром.

Коллеги по службе теплыми словами вспоминают Евгения Гурьянова и выражают соболезнования близким умершего.

Те, кто работал с ним, помнят его веселый легкий характер, который проявлялся в материалах, которые он готовил для наших передач и газеты. Многие истории он снимал вместе со своим другом и нашим коллегой Валентином Никульским. Некоторые истории Евгений Гурьянов принимал очень близко к сердцу, как настоящий профессиональный журналист, неравнодушный к чужому горю. Сегодня его сердце не выдержало. Ему было всего 37 лет. Мы будем помнить тебя, Женя...страница в соцсети МВД по РБ

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