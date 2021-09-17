В «ОДК-Авиадвигатель» изучили современное производство на Пермской «ЦБК»

В «ОДК-Авиадвигатель» изучили современное производство на Пермской «ЦБК»
В «ОДК-Авиадвигатель» изучили современное производство на Пермской «ЦБК»
Вчера, 14:35Общество
Делегация АО «ОДК-Авиадвигатель» посетила производство гофротары Группы предприятий «ПЦБК». Авиастроители оценили внедренные ПЦБК цифровые инструменты и методы повышения производительности труда.

Отмечается, что ПЦБК активно использует принципы бережливого производства, причем не только в гофроцехе, но и в других подразделениях. Об этом пишет properm.ru.

Директор производства гофротары Андрей Третьяков сообщил, что за последние 3 года в его подразделении внедрили свыше 40 программ по улучшению производительности труда. Благодаря этому выработка на одного работника выросла на 32% (с 9,3 до 12,3 млн рублей).

Немаловажным фактором является и то, что на гофропроизводстве все процессы уже оцифрованы. Также внедряется система «умного» адресного хранения продукции на складе. С помощью искусственного интеллекта сотрудники складского подразделения определяют оптимальное место размещения для упакованных ящиков перед тем, как отправить их клиентам.

Делегацию пермского конструкторского бюро «ОДК-Авиадвигатель» возглавляла заместитель директора опытного завода по общим вопросам Елена Онянова. Гости заинтересовались мобильными терминалами, собирающими информацию о производственных процессах. Сбор данных ведется через Wi-Fi.

По словам Елены Оняновой, гостей впечатлили инновации, продемонстрированные сотрудниками ПЦБК. Она отметила, что в составе делегации были сотрудники отдела информационных технологий, которые на месте оценили применяемые цифровые технологии и возможность их применения для «ОДК-Авиадвигатель».

В свою очередь Андрей Третьяков подчеркнул, что ключевыми факторами, обеспечивающими рост производства, стали безопасность, цифровизация, обучение персонала.

Напомним, в нацпроекте «Повышение производительности труда» в Пермском крае участвуют 97 предприятий. Глава комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко отметил, что участие в нацпроекте повышает конкурентоспособность пермских предприятий и выпускаемой ими продукции.

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