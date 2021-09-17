В «ОДК-Авиадвигатель» изучили современное производство на Пермской «ЦБК»

Немаловажным фактором является и то, что на гофропроизводстве все процессы уже оцифрованы. Также внедряется система «умного» адресного хранения продукции на складе. С помощью искусственного интеллекта сотрудники складского подразделения определяют оптимальное место размещения для упакованных ящиков перед тем, как отправить их клиентам.