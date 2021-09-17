РЭО объединил 15 вузов и бизнес для подготовки кадров сферы обращения с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) объединил ведущие вузы России с компаниями сферы обращения с ТКО, чтобы подготовить кадры для реализации перехода к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) в стране. Членами консорциума по научно-методическому обеспечению перехода стали 15 вузов и предприятий отрасли.

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, реформы по обращению с ТКО нацелены на формирование экономики замкнутого цикла, когда максимальный объем отходов направляют на переработку, а затем используют повторно. Об этом сообщает gorod55.ru со сылкой на пресс-службу РЭО. Буцаев также добавил, что по сути РЭО создает новый экономический сектор, и это требует вложения не только финансовых средств, но и интеллектуальных ресурсов. «Созданный консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла», — рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор». Буцаев добавил, что совместными усилиями начнется подготовка специалистов, к которой привлекут ведущих ученых для исследований. Как отмечает ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, консорциум поможет объединить лучшие «зеленые» разработки вузов и создать в России целостную систему подготовки кадров для «зелёной» экономики. «Формирование экологического мышления становится одним из ключевых трендов развития высшего образования. В связи с цифровизацией и ростом востребованности экономики замкнутого цикла современные профессии в ближайшем будущем могут претерпеть изменения. Важно сейчас создать инфраструктуру и работать на опережение», — сообщил Иван Лобанов. Участники консорциума сделали вывод: чтобы перейти к экономике замкнутого цикла, нужно для начала оценить текущее положение и перспективы развития научно-образовательной деятельности, развить сектор исследований и разработок, подготовить специалистов и повысить их квалификацию. Помимо этого, следует обновить образовательные программы и помочь трудоустроиться выпускникам, прошедшим обучение по основным программам высшего образования. В консорциум «Экономика замкнутого цикла» вошли такие вузы России, как МГУ имени М. В. Ломоносова, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие. Стоит напомнить, что в соответствии с нацпроектом «Экология» требуется сократить уровень захоронения ТКО, тем самым снизив экологическую нагрузку на россиян. К 2030 году стоит цель: сортировать 100% объема ТКО и снизить на 50% ТКО, направляемые на полигоны. Достичь таких целей невозможно без формирования ЭЗЦ.

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