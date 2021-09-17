Открылся инфоцентр Партии пенсионеров по наблюдению за выборами

По словам председателя президиума центрального совета Партии пенсионеров Владимира Ворожцова, он станет местом сбора сообщений о нарушениях.
Как сообщает novostivolgograda.ru, по данным Ворожцова, в федеральный список Партии пенсионеров включено 269 кандидатов. И еще 187 человек станут бороться за места в российском парламенте в одномандатных округах.
«Мы придаем парламентским выборам огромную значимость», - объясняет Ворожцов начало работы информационного центра. Он считает, что их результаты скажутся на ситуации в России.
По информации заместителя председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрея Широкова, в регионах наблюдать, как идет голосование, предстоит 34 тысячам наблюдателей. Они будут работать минимум на каждом третьем избирательном участке. Так, в поле их зрения окажется большинство регионов с высокой плотностью населения, например в Московской и Ленинградской областях. Помимо этого, немало наблюдателей от Партии пенсионеров станут работать на участках Дальнего Востока и в средней полосе России.
«Наш информационный центр будет своевременно сообщать обо всех нарушениях, выявленных нашими наблюдателями и сторонниками», – говорит он.