Осенью Wink снова покажет лучшие кулачные бои в прямом эфире

Ну а подготовиться к прямым боевым трансляциям поможет специально собранная в Wink коллекция «Фильмы про бои». В ней представлены 36 картин о самых популярных видах боев: MMA, бокс, каратэ, кунг-фу, снятых в жанрах социальной и психологической драмы, боевика, фэнтези, комедии. Только захватывающие дух фильмы о великих победах на ринге и в первую очередь — над собой. Здесь можно найти старую добрую мировую классику («Рождение дракона» с Брюсом Ли, «Кикбоксер» или «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Малышка на миллион» и другие) или сразу несколько фильмов, прямо или косвенно связанных с легендарным боксером Мухаммедом Али («Я — Али», «Дебошир», «Лицом к лицу с Али»).