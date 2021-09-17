Названа причина неприятного запаха, на который жалуются жители Уфимского района

По ночам, уже не первую неделю, жители села Жуково ощущают запах нефтепродуктов или химии! Неоднократные обращения результатов не приносят! Замеры выполняются днем, когда жалоб нет. Уважаемые руководители, просим решить проблему по факту систематического образования едкого запаха газа. (ориентировочно уже месяц). По факту сообщаем, что на данный момент 23:50 12 сентября 2021 в воздухе присутствует запах газа. Просим предпринять соответствующие меры по защите и охране здоровья населения и обеспечить обратную связь.текст обращения из социальной сети в группе Демчане