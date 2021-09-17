Из-за нарушений на заводе в Уфе ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

Для того, чтобы возобновить процесс одобрения, заводу нужно уведомить ВОЗ о том, что нарушения устранены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс утверждения вакцины против коронавируса Sputnik V. Причиной стали нарушения, которые выявили в ходе проверки на уфимском производстве этим летом, в конце июня. Сообщил о приостановке одобрения из-за выявленных в Уфе нарушений заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса на брифинге 15 сентября. В ходе мероприятия был озвучен вопрос почему ВОЗ все еще не одобрил вакцину «Спутник V» и будет ли её одобрять. Доктор Жарбас Барбоса разъяснил, что одобрение российской вакцины приостановили не без причин. Он сообщил, что для того, чтобы производитель вакцины, который желает быть внесенным ВОЗ в список для использования в чрезвычайных ситуациях (получить EUL) нужно предоставить Всемирной организации здравоохранения исчерпывающую информацию по трем направлениям: качество производственного процесса, безопасность вакцины и её эффективность. Барбоса пояснил, что Спутник не одобряют из-за несоответствия по первому пункту — качество производственного процесса. Напомним, 27 июня 2021 года стало известно о том, что ВОЗ провела проверку российских производств вакцины «Спутник V». Выяснилось, что на уфимском предприятии ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» были обнаружены нарушения. Но как становится понятно из слов доктора Барбоса и июньских претензий проверки главной причиной заморозки одобрения стали «проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий Гам-COVID-Вак и лекарственных субстанций I и II через системы SAP», нарушения «качества линий розлива и халатов операторов асептического розлива» и «проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации». Сразу после выявления нарушений уфимский завод «Фармстандарт-УфаВИТА» сообщал о том, что активно ведутся работы по устранению замечаний, после чего представители ВОЗ могут повторно и более благополучно проинспектировать производство.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter