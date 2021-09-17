Эксперт дал оценку идее запрета въезда на платные трассы для водителей-должников

Проект с корректировками правил проезда по платным дорогам подготовил Минтранс. Согласно нему водители, которые имеют задолженности за перемещение по платным трассам, не будут допущены на такие дороги до погашения обязательств.

Помимо этого, ожидается введение новых правил для владельцев автотрасс. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “КоммерсанЪ”. Водители могут потребовать возмещение, если шоссе не соответствует стандартам качества. Существующие нормативы могут быть скорректированы в 2022 году. Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с iReactor прокомментировал нововведения. По его мнению, реализовать идею достаточно сложно, так как должник может перемещаться на другом транспортном средстве, пользоваться услугами каршеринга. Эксперт отметил, что граждане не поддержат новые корректировки.

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