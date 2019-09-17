В Ульяновской области проверяют купавшуюся в «шоколаде» чиновницу
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов инициировал проведение служебной проверки в отношении своего советника по IT-сфере Светланы Опенышевой.
Ранее в интернете появились фотографии, на которых чиновница принимает «шоколадную ванну». Об этом информирует RNS.
По словам пресс-секретаря главы Ульяновской области Тимофея Гончарука, Сергей Морозов намерен пресекать «нескромное» поведение своих подчиненных. В отношении «госпожи Опенышевой» будет принято адекватное решение.
Сам губернатор посоветовал чиновникам «жить более скромно».
На минувшей недели на страничке Светланы Опенышевой в Instagram появились фотографии из Азербайджана, где чиновница проводила свой отпуск. На одном из снимков Опенышева запечатлена в ванной наполненной коричневой жидкостью. Подпись под снимком гласила «Шоколада много не бывает».
Вскоре появилась информация, что на самом деле ванна, где отдыхала советник губернатора, была наполнена не шоколадом, а нафталаном (один из сортов нефти).
Отметим, что доход Светланы Опенышевой за 2018 год составил 2,13 миллиона рублей. С декларацией чиновницы можно ознакомиться на сайте правительства Ульяновской области.