В Ульяновской области проверяют купавшуюся в «шоколаде» чиновницу

Ранее в интернете появились фотографии, на которых чиновница принимает «шоколадную ванну». Об этом информирует RNS.

По словам пресс-секретаря главы Ульяновской области Тимофея Гончарука, Сергей Морозов намерен пресекать «нескромное» поведение своих подчиненных. В отношении «госпожи Опенышевой» будет принято адекватное решение.

Сам губернатор посоветовал чиновникам «жить более скромно».

На минувшей недели на страничке Светланы Опенышевой в Instagram появились фотографии из Азербайджана, где чиновница проводила свой отпуск. На одном из снимков Опенышева запечатлена в ванной наполненной коричневой жидкостью. Подпись под снимком гласила «Шоколада много не бывает».

Вскоре появилась информация, что на самом деле ванна, где отдыхала советник губернатора, была наполнена не шоколадом, а нафталаном (один из сортов нефти).