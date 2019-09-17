В больнице в Уфе остаются 14 человек, отравившихся шаурмой
Сегодня, 10:16ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Два человека выписаны домой.
Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы представитель Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что в больнице на стационарном лечении продолжат оставаться 14 человек, отравившихся шаурмой в конце прошлой недели в уличном бистро в микрорайоне Сипайлово.
Напомним, всего отравились 16 человек. По данному поводу возбуждено уголовное дело. По результатам эпидемиологического расследования, удалось выявить вирус золотистого стафилококка, он обнаружен у одного из работников бистро, а также в салате, который добавлялся в шаурму.
Все шесть точек общепита, принадлежащие одному и тому же предпринимателю, допустившему нарушение, закрыты.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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