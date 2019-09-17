В больнице в Уфе остаются 14 человек, отравившихся шаурмой

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы представитель Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что в больнице на стационарном лечении продолжат оставаться 14 человек, отравившихся шаурмой в конце прошлой недели в уличном бистро в микрорайоне Сипайлово.

Напомним, всего отравились 16 человек. По данному поводу возбуждено уголовное дело. По результатам эпидемиологического расследования, удалось выявить вирус золотистого стафилококка, он обнаружен у одного из работников бистро, а также в салате, который добавлялся в шаурму.

Все шесть точек общепита, принадлежащие одному и тому же предпринимателю, допустившему нарушение, закрыты.