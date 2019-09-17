В Башкирии в этом году появились на свет 305 двоен

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В региональном Фонде социального страхования сообщили, что в Башкирии в 2019 году появились на свет 7 троен и 305 двоен. Всего в республике родились более 26 тысяч детей, из них 12,5 тысячи — девочки и 13,5 тысячи — мальчики.
В основном родившиеся малыши не отличались ростом и весом, но были и исключения. К примеру, в Кугарчинском районе родилась девочка с ростом 60 см. По данным фонда, больше всего детей родились в среду.
Все роженицы получили «Родовые сертификаты». Кроме того, в рамках этой же программы медицинским организациям республики региональным отделением ФСС перечислено более 281,5 млн рублей.
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