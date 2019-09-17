В Башкирии ожидаются сильные порывы ветра

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На сайте башкирского главка МЧС опубликовали прогноз погоды на 18 сентября.
По информации ведомства, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди и грозы.
Спасатели предупреждают также о сильном ветре южного, юго-западного направлений. Его скорость составит 5-10 м/с, вероятны порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18°. На отдельных участках автодорог днем ухудшение видимости в дожде 2-4 км.
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