В Башкирии изменили систему питания в учебных заведениях

Такой подход предусматривает стартовавший региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в рамках национального проекта «Демография.

В настоящий момент в Уфе три муниципальных оператора объединены в одно предприятие – Центр детского и диетического питания. Все школьные столовые будут выглядеть одинаково, будет введен единый стандарт посуды и формы для персонала, а также единое меню.

Планируется, что все 115 операторов школьного питания будут работать по единой концепции. Однако в конечном итоге количество компаний сократиться – к работе допустят лишь тех, кто имеет достаточный опыт работы в данной сфере и материально-техническую базу.

Медиакорсеть передавала ранее, что жители Башкирии столкнулись с проблемой льготного питания в школах – еда у детей с социальными льготами сильно отличалась от питания всех остальных.