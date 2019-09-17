Ученые назвали города РФ с самым большим оттоком молодежи

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Сотрудники Финансового университета при Правительстве России провели исследование и выяснили, молодежь из каких городов больше всего стремится переехать.
Лидерами рейтинга стали Омск, Тольятти, Челябинск, Барнаул и Волгоград, сообщает газета «Известия» 17 сентября.
В то же время молодые люди, проживающие в Москве, Грозном, Краснодаре, Севастополе и Симферополе меньше всего хотели бы поменять свое место жительства.
Вопрос о возможности переезда для более качественного уровня жизни задавали россиянам в возрасте от 18 до 30 лет.
По мнению исследователей, молодежь сегодня стремится к высоким стандартам быта, однако при поиске работы у себя в городе они сталкиваются с низкими зарплатами. Поэтому многие стремятся уехать в Москву, Санкт-Петербург и другие развитые мегаполисы.
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