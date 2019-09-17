Ученые назвали города РФ с самым большим оттоком молодежи

Лидерами рейтинга стали Омск, Тольятти, Челябинск, Барнаул и Волгоград, сообщает газета «Известия» 17 сентября.

В то же время молодые люди, проживающие в Москве, Грозном, Краснодаре, Севастополе и Симферополе меньше всего хотели бы поменять свое место жительства.

Вопрос о возможности переезда для более качественного уровня жизни задавали россиянам в возрасте от 18 до 30 лет.