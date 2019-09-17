Швабры вместо презерватива: Депутат Башкирии выступила против лекций о контрацепции

Сегодня, 17 сентября, состоялось первое заседание рабочей группы за контролем исполнения законодательства по вопросам здравоохранения и демографии в Башкирии. Состав группы сформирован в правительстве РБ. Возглавила ее Эльвира Аиткулова, председатель Всемирного курултая башкир, заместитель председателя Госсобрания республики.

В своей речи депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева констатировала, что в республике наблюдается снижение рождаемости. Если за первое полугодие 2018 года в республике появились на свет более 22 тыс. детей, то в аналогичном периоде нынешнего года - чуть более 19 тыс.

Римма Утяшева подобную тенденцию связывает с переходом страны в малодетную модель семей, а также популярностью поздних первых рождений.

- Многие такую отрицательную тенденцию также связывают с недостаточностью финансирования.

Я прошу обратить внимание на регионы Кавказа. Там люди не живут лучше нас, финансирование примерно такое же. Однако рождаемость за счёт сохранения духовности и традиций остаётся на высоком уровне

, - отметила она.

Утяшева также высказалась против лекций о контрацепций среди подростков. По ее словам, подростков надо учить «мыть полы, а не жить половой жизнью».

- В нашем роддоме, где я была начмедом, мы говорили о гигиене. Такие лекции, которые нам пытались навязывать наши, так скажем, зарубужные партнеры, которые "помогали" нас так уничтожать мы не читали. О контрацептивах детям рассказывать не надо. А половая жизнь должна начаться не раньше 18 лет. Задача сегодняшней России - не прогандировать контрацептивы, а пропагандировать здоровую желанную беременность.

На замечание журналиста о том, что часть современных подростков в любом случае уже ведут половую жизнь и в таком положении дел знакомство с контрацептивами позволяет им избежать от венерических болезней, Римма Амировна ответила:

- Я же не говорю, что против контрацептивов. Я говорю, что о них должны рассказывать не в школе, а в университетах. В 14 лет им не зачем об этом знать. Но если они уже ведут половую жизнь, то для этого есть родители, они должны воспитывать своих детей, уроками заниматься. Знаете, люди, которые занимаются половой жизнью - начитаны. Но я не буду пропагандировать, чтобы дети с пеленок получали контрацептивы. У детей должно быть детство. А после 18 мы даем контрацептивы, пожалуйста, потому что инвазивное прерывание беременности вызывает осложнение.

Депутат также отметила неэффективность выделения земельных участков без должной инфраструктуры многодетным семьям.