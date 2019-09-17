Прокуратура Башкирии заявила об остановке деятельности опасных объектов

«При этом одно из предприятий не было зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, второе - работало без лицензии. Кроме того, резервуары хранения газа не были поставлены на учет в территориальном управлении Ростехнадзора, площадки АГЗС молниеприемником, сигнализацией загазованности не оборудованы», – приводится в релизе надзорного органа.