Прокуратура Башкирии заявила об остановке деятельности опасных объектов
Сегодня, 15:11ОбществоРоман Фаткуллин
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Прокуратура региона сообщила, что в микрорайоне Индустриальный парк приостановлена деятельность заправочных автостанций. По сообщению ведомства, эти объекты признаны опасными.
«При этом одно из предприятий не было зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, второе - работало без лицензии. Кроме того, резервуары хранения газа не были поставлены на учет в территориальном управлении Ростехнадзора, площадки АГЗС молниеприемником, сигнализацией загазованности не оборудованы», – приводится в релизе надзорного органа.
Прокурор потребовал запретить эксплуатацию автогазозаправочных станций до устранения выявленных нарушений через суд. Суд доводами ведомства согласился.
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