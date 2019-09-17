Предприятие Башкирии потратило субсидии на выплаты работникам

По информации надзорного органа, предприятию выделили из бюджета более 3 млн рублей на ремонт дорог местного значения. Однако руководство компании незаконно потратило субсидию на оплату налогов и выплату зарплаты.

В связи с этим в отношении фирмы прокуратурой были возбуждены административные дела по факту нецелевого использования бюджетных средств, а также нарушение сроков и порядка оплаты работа при осуществлении закупок. По результатам рассмотрения «ДорСтройРемонт» оштрафовали на 190 тысяч рублей.