После массового отравления в Уфе закрыли шесть точек продажи шаурмы

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы была заслушана информации о проверке по факту массового отравления людей шаурмой, приобретенной в киоске «Шаурма-Халяль» в микрорайоне Сипайлово.

По последним данным, были проведены все точки общепита, принадлежащие хозяину злополучного бистро. Решено приостановить работу данных шести киосков до окончания расследования.

Глава города Ульфат Мустафин пообещал, что нарушители будут строго наказаны, и призвал горожан внимательнее относиться к приобретаемым в подобных точках продуктам.

— Если у вас есть сомнения, лучше не покупайте, — посоветовал Ульфат Мустафин.

Он также напомнил, что к шаурмичным и тому подобным уличным бистро у городских властей есть претензии и по поводу их внешнего вида.

Напомним, о массовом отравлении стало известно в конце прошло недели. Известно, что пострадали 16 человек, включая пятерых детей. Отец двух пострадавших мальчиков побывал в бистро и сам убедился, что продукты там готовятся в антисанитарных условиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело.