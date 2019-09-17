На Камчатке запретили продавать вейпы несовершеннолетним

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Депутаты Камчатки приняли закон, который запрещают продавать несовершеннолетним вейпы (электронные сигареты) и ароматические жидкости к ним.
Такое решение парламентарии объяснили рекомендациями министерства здравоохранения РФ от 2017 года, сообщает 17 сентября газета «Известия».
По словам председателя краевой думы Валерия Раенко, влияние электронных сигарет и вейпов на организм пока не изучено до конца. Представители ВОЗ подчеркивают, что независимое тестирование этой продукции не проводилось, к тому же в жидкостях для вейпов можно обнаружить токсичные вещества. Это может быть опасным для здоровья мозга, добавил Раенко.
Он напомнил также, что, по мнению Роспотребнадзора, электронные системы доставки никотина могут вызвать зависимость от данного вещества.
Теперь камчатские депутаты предлагают ввести штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним. Они составят от 3 до 150 тысяч рублей.
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