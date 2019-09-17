На Камчатке запретили продавать вейпы несовершеннолетним

По словам председателя краевой думы Валерия Раенко, влияние электронных сигарет и вейпов на организм пока не изучено до конца. Представители ВОЗ подчеркивают, что независимое тестирование этой продукции не проводилось, к тому же в жидкостях для вейпов можно обнаружить токсичные вещества. Это может быть опасным для здоровья мозга, добавил Раенко.