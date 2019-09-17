Фото: pxhere.com
Минпромторг: предложение о запрете продажи алкоголя в барах в домах нужно доработать
Сегодня, 16:59Общество
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Представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации призвали изменить законопроект о запрете продажи спиртных напитков в барах и кафе площадью до 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах.
Нельзя допустить, чтобы из-за необдуманных решений пострадал добросовестный бизнес, пишет RNS.
С идеей запретить реализовывать алкоголь в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, выступили депутаты Государственной думы России. Инициативу «концептуально» уже поддержали в правительстве.
Если законопроект примут без поправок, то в стране может закрыться около 10 000 кафе и баров. В Минпромторг обновленный текст закона пока не поступал.
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