Минпромторг: предложение о запрете продажи алкоголя в барах в домах нужно доработать

С идеей запретить реализовывать алкоголь в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, выступили депутаты Государственной думы России. Инициативу «концептуально» уже поддержали в правительстве.

Если законопроект примут без поправок, то в стране может закрыться около 10 000 кафе и баров. В Минпромторг обновленный текст закона пока не поступал.