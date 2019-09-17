Ленара Иванова: Сейчас востребованы профессии со смешанными компетенциями

- На ваш взгляд, рабочие профессии будут в будущем востребованы?

- Рабочие профессии будут всегда востребованы. Просто появится замена людей на тех местах, где проходят рутинные процессы, не требующие человеческих навыков и креативного творческого подхода. Тем не менее там, где нужно работать руками, видеть глазами и чувствовать сердцем — там всегда будет необходим человек рабочей профессии. Потому что есть профессии, в которых машина никогда не заменит человека, я в этом уверена.

К сожалению, по сей день существует стереотип, в большей степени у наших родителей, что их дети должны быть «белыми воротничками».

Но не стоит забывать, что мир материален. Одежда, продукты питания, автомобили — созданы людьми, умеющими профессионально работать руками.

Фото: МедиаКорСеть

- В чем миссия сегодняшнего мероприятия «PROFФЕСТ»?

- У этого, очень правильного проекта, проводимого в Уфе в очередной раз две миссии. Первая, демонстративно-просветительская. Условно говоря, сегодня лучшие работодатели нашей республики демонстрируют, что и как они производят. Школьники имеют возможность увидеть огромное количество экспонатов предприятий, пообщаться, например, с представителями нефтяной отрасли, задать им вопросы и даже заглянуть в микроскопы ветеринаров, которые также принимают участие в сегодняшнем фестивале. У ребят есть уникальная возможность изучить, например, как технически изменился экскаватор. Сейчас это же просто космический агрегат с различными джойстиками и цифровой панелью. Когда-то мы считали, что это обычный трактор с ковшом, а сейчас это машина с интеллектуальной системой управления. Экскаваторщики — одни из самых востребованных на рынке труда.

Фото: МедиаКорСеть

Вторая миссия — заключается в том, что мы представляем не просто рабочие профессии, мы пригласили представителей самых востребованных профессий: здесь находятся специалисты службы МЧС и аварийных служб, ветеринары и парикмахеры, средний медицинский персонал и даже бариста. Как оказалось, в Уфе очень востребованы кофевары.

Фото: МедиаКорСеть

- Тем не менее, почему жители Башкирии, несмотря на востребованность, уезжают на вахты, а на стройках огромное число гастарбайтеров?

Люди не хотят снижать планку достигнутого уровня жизни. По сути, сейчас мы видим реальную охоту за головами (и за руками). Выходит, это самоуважение, с одной стороны, когда профессионалы готовы ради достойной их работы поменять даже место жительства (на это не каждый способен - выйти из зоны комфорта). Вообще, исторически в республике сложился не очень высокий уровень зарплат. При этом «нашего» работника отличают квалификация и дисциплина. Поэтому, думаю, это дело времени. Работодатели стабильно повышают зарплаты (за полгода средняя начисленная зарплата в республике выросла на 7,9%, реальная на 2,6%). То есть, понимание, что нужно рублем бороться за толкового работника, приходит.

Если мы говорим о молодёжи, а сегодня здесь в основном школьники и их родители, то надо иметь ввиду, что у юного поколения завышенные требования. Не имея образования и опыта молодые люди на начальном этапе трудоустройства демонстрируют работодателям, что не готовы идти на зарплату, например, ниже 50000 рублей.

Я считаю, что нужно начинать с малого, идти в профессию шаг за шагом.

Мне импонируют ребята, которые изначально не выставляют свои амбиции, а прежде всего ловят любую возможность чему-нибудь научиться у более опытных коллег. Позже на них всегда обращают внимание и доверяют работу с большей ответственностью и соответственно с большей заработной платой.

- Применимо к рабочим профессиям, что республика предлагает сельской молодежи?