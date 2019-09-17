Иностранные инвесторы могут заработать до триллиона рублей на "подшипниковой реформе"

Так, эти изменения могут привести к резкому росту стоимостных показателей грузоперевозок, а также к остановке российских заводов и обогащению иностранных компаний.

Ранее комиссия по вагонному хозяйству и комиссия по безопасности движения СНГ одобрили переход с привычных всем роликовых на “инновационные” кассетные подшипники, пишет “Независимая газета”. Согласно установленному плану роликовые подшипники полностью запретят в 2021 году.

На сегодняшний день в России существует тенденция приватизации вагоноремонтных компаний. По мнению преимущественного количества участников рынка, в проведении «подшипниковой реформы» заинтересованы те, кто рассчитывает завладеть рынком вагоноремонта и заработать внушительную сумму.

Согласно имеющимся данным цена комплекта роликовых подшипников, которыми оснащены около девяноста процентов вагонов, составляет пятьдесят шесть тысяч рублей, а комплект “инновационных” кассетных — двести восемь тысяч рублей. При этом имеют значение и дополнительные расходы, которые при переходе на новые подшипники могут составить сто миллиардов рублей.

Исходя из заявлений чиновников и железнодорожников, реформа будет снова профинансирована налогоплательщиками России, поскольку тарифы на грузоперевозки будут существенно увеличены.

Что касается интенсивности проведения реформы, несмотря на необходимое время для подготовки к изменениям операторов вагонов и производителей, в настоящее время темпы значительно возросли, что выгодно лишь для иностранных компаний, поставляющих одну из деталей "инновационных" вагонов. При этом указанная деталь не производится в России.