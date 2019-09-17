Эксперт: причиной массового отравления шаурмой в Уфе стал золотистый стафилококк

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала, что причиной отравления 16 человек, купивших шаурму в уличном бистро в микрорайоне Сипайлово является золотистый стафилококк. Среди них — беременная женщина и пятеро детей.

— По данному факту проведено эпидемиологическое расследование со сбором проб и анализом. Обследованы все сотрудники бистро, вирус был выявлен у одного из них, а также в салате, — уточнила Галина Пермина.

По ее словам, закрыты все шесть точек общепита «Шаурма Халяль», принадлежащих данному предпринимателю.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело.