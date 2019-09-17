Детский омбудсмен Башкирии рассказала, что ждет мальчика, найденного у трупа матери

Сегодня, 17 сентября, свой комментарий по поводу шокирующего случая в Янауле дала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Напомним, накануне днем в одной из квартир в городе Янауле был найден шестилетний ребенок, который, по словам экспертов, провел пять или шесть дней рядом с телом умершей мамы, которая предположительно покончила с собой.

Ребенок был крайне истощен, его госпитализировали в Янаульскую ЦРБ, а позднее планируют перевезти в РДКБ в Уфу. Мальчик постепенно идет на поправку.

Известно, что в Янаул после страшного известия приехала тетя ребенка. Его покойная мать жила одна, отец ребенка неизвестен, женщина нигде не работала. Тревогу забили воспитатели детсада, когда ребенок перестал посещать его еще в конце августа.

По уточненным данным, после общения с психологами ребенок несколько отошел от пережитого шока и стал разговаривать.

- Мальчик стал активно вступать в разговор, он готов общаться. Это хорошо. Он проявляет желание жить, это хорошая динамика, - рассказала Милана Скоробогатова.

Что касается дальнейшей судьбы малыша, то, по словам детского омбудсмена, скорее всего. он будет проходить реабилитацию в кругу родственников.