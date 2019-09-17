ЧП с ребенком в Башкирии: завдетсадом думает, что сын умершей пытался отпереть дверь

Сегодня, 17 сентября, наши коллеги из программы «Вести-Башкортостан» побывали в Янауле и пообщались с очевидцами происшедшей там трагедии.

Напомним, накануне в одной из квартир был найден шестилетний ребенок, который провел пять или шесть дней рядом с трупом покончившей с собой матери. Воспитатели детсада, обеспокоенные его отсутствием, пытались безуспешно дозвониться до матери ребенка, а потом обратились к ее подруге, у которой был ключ от квартиры.

Мальчик госпитализирован в состоянии крайнего истощения. С ним работали психологи. По последним данным, он начал разговаривать и начал медленно идти на поправку.

Заведующая детсадом №7 Юлия Валиахметова, который посещал мальчик, поделилась своими предположениями о том, что он мог пробовать выйти из квартиры, но не сумел дотянуться до замка, чтобы открыть дверь.

- Ребенок в реанимации один, в палату к нему не пускают, но мы постоянно на связи с медперсоналом. То, что он сегодня начал говорить и ему стало лучше, нас очень радует, — сообщила журналистам Юлия Валиахметова.

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова сообщила о том, что малыш, когда поправится, будет проходить реабилитацию, скорее всего, в кругу родственников.