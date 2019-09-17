ЧП с ребенком в Башкирии: его мать могла сначала перенести паралич и позднее умереть
Ребенок мог провести рядом с телом матери гораздо больше времени.
Сегодня, 17 сентября, ближе к вечеру появилась вполне достоверная информация о том, что шестилетний сын жительницы Янаула мог провести рядом с телом мамы гораздо больше пяти дней. Об этом сообщили наши коллеги из «Московского комсомольца» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и службе опеки.
Напомним, и глава Янаульского района Ильшат Вазигатов тоже писал об этом на своей странице в соцсетях, попросив журналистов не спешить с выводами о причинах смерти женщины.
Известно, что ребенок не посещал садик с 30 августа, то есть о нем не было никаких вестей 18 дней! Но его мать, по мнению экспертов, скончалась пять дней назад.
Таким образом велика вероятность, что у женщины случился обширный инсульт или инфаркт, из-за которого она не смогла после приступа встать с пола и медленно умирала. А ребенок все это время был рядом с мамой.
Вероятно, он пытался звать на помощь, но не смог открыть окна и двери. А телефон мамы, на который долго и безуспешно пытались дозвониться воспитатели детсада, был где-то на вибрации и разряжался. В конце концов, женщина скончалась.
- Когда мы вошли в квартиру, тело матери уже разложилось, а ее сын лежал без признаков жизни, - рассказали очевидцы страшных событий. - Мы даже решили, что он тоже умер, но мальчик был теплым и еле-еле дышал.
Как же все было на самом деле, станет окончательно понятно после вскрытия, когда судмедэксперты представят свое заключение.
Про умершую женщину знавшие ее люди вспоминают, как про человека с довольно активной жизненной позицией. По словам воспитателей, она принимала участие в жизни детского сада, приходила на мероприятия, помогала воспитателям. Ребенок всегда был сыт и ухожен, хорошо одет.
Погибшая подрабатывала на дому, старалась много времени уделять воспитанию сына, которого растила одна, отказавшись от всяких контактов с его отцом. Проверка, проведенная органами опеки, не нашла никаких долгов за ней: ни по кредитам, на по налогам, ни за квартплату.
После трагедии ребенок был госпитализирован в Янаульскую ЦРБ, сейчас он начал приходить в себя после пережитого, общается с медиками и психологами. Потом его планируют перевезти в РДКБ в Уфу.
Скорее всего, его заберет к себе тетя, которая прилетела из Москвы, узнав о трагедии. Она готова увезти малыша подальше от тяжких воспоминаний.
Уполномоченный по правам ребенка РБ Милана Скоробогатова считает, что ребенок сможет оправиться от пережитого
- Мальчик сейчас уже стал активно вступать в разговор, он готов общаться. Это хорошо. Он проявляет желание жить, это хорошая динамика, - рассказала Милана Скоробогатова в блиц-интервью журналистам.
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