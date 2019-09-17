Башкирию в этом сезоне атакуют вирусы гриппа «Брисбан», «Канзас», «Колорадо»
В прошлом году, по официальным данным, в Уфе переболели гриппом и ОРВИ почти 67,5 тысячи человек.
Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о подготовке к предстоящей вероятной эпидемии гриппа.
По данным НИИ гриппа, в том году в России ожидается нашествие в основном трех вирусов гриппа с красивыми названиями: А/Брисбан/02/2018 (Н1N1) PDM09, A/Канзас/14-2017/H3N2, B/Колорадо/06/2017 (Линия Виктория /2/87).
Заболеваемость ожидается на уровне среднегодовых значений. Для сравнения: в прошлом году, который также не отличался какими-либо эксцессами по гриппу и ОРВИ, в Уфе переболели 67 572 человека, чуть больше половины из них — дети.
В этом году пик заболеваемости ожидается, как обычно. с января по март следующего года.
По словам Галины Перминой, основным средством профилактики от гриппа остается вакцинация, и в последние годы люди стали активнее прибегать к этому методу. Иммунизация за счет федерального бюджета проводится пенсионерам старше 60 лет, студентам, призывникам, воспитанникам детских садов и другим льготным категориям. В Уфе планируется привить около 46% населения.
Первая партия вакцины в Башкирию уже поступила и вакцинация началась. Иммунизация может проводиться также за счет работодателя.
Что касается вспышки простудных заболеваний сейчас, то, по словам эксперта, пока гриппа нет, люди страдают от ОРВИ не гриппозной этиологии. Заболели более пяти тысяч человек, больше половины — дети.