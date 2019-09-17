Башкирию в этом сезоне атакуют вирусы гриппа «Брисбан», «Канзас», «Колорадо»

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о подготовке к предстоящей вероятной эпидемии гриппа.

По данным НИИ гриппа, в том году в России ожидается нашествие в основном трех вирусов гриппа с красивыми названиями: А/Брисбан/02/2018 (Н1N1) PDM09, A/Канзас/14-2017/H3N2, B/Колорадо/06/2017 (Линия Виктория /2/87).

Заболеваемость ожидается на уровне среднегодовых значений. Для сравнения: в прошлом году, который также не отличался какими-либо эксцессами по гриппу и ОРВИ, в Уфе переболели 67 572 человека, чуть больше половины из них — дети.

В этом году пик заболеваемости ожидается, как обычно. с января по март следующего года.

По словам Галины Перминой, основным средством профилактики от гриппа остается вакцинация, и в последние годы люди стали активнее прибегать к этому методу. Иммунизация за счет федерального бюджета проводится пенсионерам старше 60 лет, студентам, призывникам, воспитанникам детских садов и другим льготным категориям. В Уфе планируется привить около 46% населения.

Первая партия вакцины в Башкирию уже поступила и вакцинация началась. Иммунизация может проводиться также за счет работодателя.