Альфа-Банк ускорит клиентские платежные транзакции

Так, IIN обеспечивает участникам взаимообмен информацией, важной для проведения большинства платежных операций, без задержек и по упрощенной схеме. По словам руководителя управления торгового финансирования Альфа-Банка Дины Меркуловой, интеграция в международную платформу позволяет клиентам банка значительно повысить скорость международных переводов. При этом Меркулова отметила, что ранее Альфа-Банк тратил серьезные ресурсы для этого, однако в настоящее время он способен обеспечивать клиентам лучший на рынке сервис международных расчетов.

Как пишет Newsnn, вместе с тем глава направления продаж казначейских услуг для финансовых институтов JP Morgan Kiat Seng Lim акцентировал внимание на том, что за счет присоединения новых банков большее число клиентов JP Morgan станут выгодополучателями от ускоренных платежных процессов и сокращения расходов по операциям.

Kiat Seng Lim при этом указал, что аналитики JP Morgan постоянно изучают разного рода инновации, позволяющие улучшить качество клиентской работы. Новая платформа демонстрирует эффективное распределение базы данных для формирования стабильного и скоростного обмена информацией.

Альфа-Банк проявляет постоянное стремление применять инновационные решения и уже входит в число ведущих в России банков по внедрению технологий распределенного реестра, которые имеют опыт работы на Еthereum, Hyperledger Fabric и R3 Corda.