В ОП РФ попросили повысить маткапитал до 1 млн рублей за третьего и последующих детей

Как передает iz.ru, авторы инициативы считают, такая мера поможет увеличить рождаемость на 100 тысяч детей и более ежегодно.
В ОП также предложили повысить пособия для беременных до уровня прожиточного минимума без учета материального положения семьи. Там считают, что такая помощь может распространяться на мам, родивших третьего и последующих детей, а также на женщин старше 30 лет.
Инициатива направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.