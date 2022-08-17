В ОП РФ попросили повысить маткапитал до 1 млн рублей за третьего и последующих детей

В ОП РФ попросили повысить маткапитал до 1 млн рублей за третьего и последующих детей
В ОП РФ попросили повысить маткапитал до 1 млн рублей за третьего и последующих детей
Вчера, 14:09ОбществоФото: pxhere.com
Общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 миллиона при рождении третьего и последующих детей.

Как передает iz.ru, авторы инициативы считают, такая мера поможет увеличить рождаемость на 100 тысяч детей и более ежегодно.

В ОП также предложили повысить пособия для беременных до уровня прожиточного минимума без учета материального положения семьи. Там считают, что такая помощь может распространяться на мам, родивших третьего и последующих детей, а также на женщин старше 30 лет.

Инициатива направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

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