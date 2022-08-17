Суд запретил Евгении Машко использовать товарный знак «Мисс Башкортостан»

Отметим, что данная судебная тяжба предпринимательницы далеко не единственная. Так в марте прошлого года «Управление административными зданиями» хотела взыскать с Евгении Машко 4,3 миллиона рублей в порядке субсидиарной ответственности. Нынешней же весной по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело из-за земли под детским садом в Стерлитамакском районе, бенефициаром же предприятия «Спецпромкомплект», которое является в деле одной из сторон является Евгения Машко.