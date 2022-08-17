Суд запретил Евгении Машко использовать товарный знак «Мисс Башкортостан»

Суд запретил Евгении Машко использовать товарный знак «Мисс Башкортостан»
Суд запретил Евгении Машко использовать товарный знак «Мисс Башкортостан»
Вчера, 15:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/mashko_evgenia
У предпринимательницы и телеведущей не вышло отменить решение по иску о запрете использования товарного знака «Мисс Башкортостан», сообщает РБК Уфа 17 августа.

Апелляционный суд в Челябинске не встал на сторону светской львицы, предпринимательницы, телеведущей и многодетной матери Евгении Машко, которая пыталась отменить решение суда о запрете ей и ее компании «Созвездие первых» использовать товарный знак «Мисс Башкортостан».

В мае нынешнего года суд встал на сторону московского ООО «Национальный конкурс красоты и грации» и запретил компании Машко использовать вышеназванный товарный знак, а также выплатить московскому ООО 100 тысяч рублей компенсации. Однако предпринимательница еще может обжаловать и это решение в кассации.

Отметим, что данная судебная тяжба предпринимательницы далеко не единственная. Так в марте прошлого года «Управление административными зданиями» хотела взыскать с Евгении Машко 4,3 миллиона рублей в порядке субсидиарной ответственности. Нынешней же весной по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело из-за земли под детским садом в Стерлитамакском районе, бенефициаром же предприятия «Спецпромкомплект», которое является в деле одной из сторон является Евгения Машко.

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