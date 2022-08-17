Суд запретил Евгении Машко использовать товарный знак «Мисс Башкортостан»

Апелляционный суд в Челябинске не встал на сторону светской львицы, предпринимательницы, телеведущей и многодетной матери Евгении Машко, которая пыталась отменить решение суда о запрете ей и ее компании «Созвездие первых» использовать товарный знак «Мисс Башкортостан».
В мае нынешнего года суд встал на сторону московского ООО «Национальный конкурс красоты и грации» и запретил компании Машко использовать вышеназванный товарный знак, а также выплатить московскому ООО 100 тысяч рублей компенсации. Однако предпринимательница еще может обжаловать и это решение в кассации.
Отметим, что данная судебная тяжба предпринимательницы далеко не единственная. Так в марте прошлого года «Управление административными зданиями» хотела взыскать с Евгении Машко 4,3 миллиона рублей в порядке субсидиарной ответственности. Нынешней же весной по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело из-за земли под детским садом в Стерлитамакском районе, бенефициаром же предприятия «Спецпромкомплект», которое является в деле одной из сторон является Евгения Машко.