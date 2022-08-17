Шандалович пообещал дополнительную помощь детям участников СВО в Карелии

Еще в мае президент России Владимир Путин подписал указ о квотах на прием в вузы детей военнослужащих, участвующих в СВО. Они будут распространяться на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% общего объема. При этом детям тех, кто в ходе спецоперации погиб, не нужно будет сдавать вступительные экзамены в вузах (за исключением заданий творческой или профессиональной направленности).