Шандалович пообещал дополнительную помощь детям участников СВО в Карелии

Шандалович пообещал дополнительную помощь детям участников СВО в Карелии
Шандалович пообещал дополнительную помощь детям участников СВО в Карелии
Вчера, 18:18Общество
Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович заявил, что дети военнослужащих и чиновников республики, которые задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине, получат дополнительные выплаты.

По словам Шандаловича, дети участников СВО в Карелии получат по пять тысяч рублей в виде компенсации затрат на обучение на подготовительных курсах вузов. Он отметил, что указ об этом уже подписан главой республики Артуром Парфенчиковым, передает karelinform.ru.

«Порядок возмещения затрат будет разработан Министерством образования и спорта Карелии до 1 сентября 2022 года», — сказал Шандалович.

Еще в мае президент России Владимир Путин подписал указ о квотах на прием в вузы детей военнослужащих, участвующих в СВО. Они будут распространяться на программы бакалавриата и специалитета в размере 10% общего объема. При этом детям тех, кто в ходе спецоперации погиб, не нужно будет сдавать вступительные экзамены в вузах (за исключением заданий творческой или профессиональной направленности).

Новые меры поддержки участников СВО предложили и в Приморье. Там намерены организовать постоянный спецотдел на базе МФЦ, в котором будут помогать военнослужащим и их супругам. Также планируется разработать методичку с разъяснениями, как пользоваться новыми законами и к кому обращаться за помощью.

Работа по созданию дополнительных мер поддержки участников СВО и их семей проводится и в Липецкой области. Соответствующие предложения представит специальная рабочая группа на сессии областного совета депутатов.

А в Брянской области участники СВО получат ежемесячные дополнительные выплаты — 70 тыс. рублей из регионального бюджета.

Ранее депутаты Заксобрания Карелии предложили предоставлять ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, бесплатные земельные участки под ИЖС. Законопроект будет рассмотрен Госдумой.

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