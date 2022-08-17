На озера не пустят: названа точная дата закрытия курортного сезона в Соль-Илецке

Сначала время возможного пребывания на курорте сократят на час, а потом и вовсе полностью закроют курорт для посетителей, сообщили в ОО «Соленые озера» 17 августа.

Сегодня, 17 августа, дирекция ООО «Соленые озера», которая руководит курортом в городе Соль-Илецк, изменила график работы курорта и также назвала точную дату закрытия курорта для гостей. С 1 по 4 сентября для посетителей сократиться время возможного пребывания на курорте на час, работать будет он с 8 утра до 21 часа, при этом кассы закрываться будут уже в 20 часов. 4 же сентября станет последним рабочим днем курорта, именно этот воскресный день летний курортный сезон 2022 года в Соль-Илецке будет закрыт.

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