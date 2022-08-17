Глава РЭО встретился с волонтерами на фестивале «Таврида.Арт» и ответил на вопросы

Генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев на фестивале «Таврида.Арт» пообщался с волонтерами на тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также о важности развития отрасли в России и ответил на их вопросы.

В рамках мероприятия глава РЭО вместе с его участниками посетил игры, мастер-классы и лекции, которые были подготовлены при поддержке компании. Об этом пишет 360tv.ru. Арт-кластер «Таврида» можно считать центром притяжения наиболее активных и творческих личностей, которым небезразличны экология и окружающая среда. Об этом рассказал Денис Буцаев. Он добавил, что молодые люди показали заинтересованность темой переработки отходов, при этом многие поделились своими идеями, как при помощи нехитрых средств можно дать им вторую жизнь. «Чистота начинается с нас самих, и участники фестиваля „Таврида.Арт“, эковолонтеры вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей нашей необъятной страны будут привержены модели осознанного потребления и будут бережно относиться к окружающей среде. А со стороны РЭО мы всегда будем рады поддержать проекты и любые начинания, связанные с решением экологических вопросов и, конечно, вопросов утилизации твердых коммунальных отходов и снижения объемов их захоронения», — заверил глава РЭО. Как рассказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко, с 15 и по 19 августа на площадке фестиваля «Таврида. Арт» работают два экологических центра РЭО и волонтеров-экологов движения «Делай!»: «Эколаборатория РЭО» и гостевой дом ППК «РЭО». «В экоцентре РЭО действует мастерская переработки, где можно измельчить пластик (пластиковые крышечки) с помощью экошредера и переплавить пластиковую стружку в брелок, значок, подставку под телефон или же стакан для ручек», — поделился Дмитрий Бойко, уточнив, что сувенир можно забрать с собой. Желающие повысить уровень своей экологической культуры могут принять участие в игре «ЭкоАктивити». Кроме того, совместно с волонтерами движения «Делай!» РЭО организовал мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент. Участников также ждут на лекциях об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов, на закрытом модном показе коллекции «апсайкл» при поддержке РЭО. Кроме того, в программу фестиваля включена беседа на актуальную тему «Поддержка и развитие молодежных экопроектов».

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