День республики в Башкирии будет праздноваться в условиях коронавирусных ограничений

О том, что все торжества и празднества пройдут с соблюдением противоэпидемиологических мер и ограничений сообщается в указе главы Башкирии размещенном на официальном портале правовой информации.

В грядущем октябре, во вторник 11 числа Башкирия с размахом отметит День республики. К этой дате привязано немало важных для республики и Уфы событий, таких как сдача памятника генералу Минигали Шаймуратову. Главой Башкирии уже подписан указ в соответствии с которым муниципалитетам нужно озаботиться о праздничном оформлении с использованием госсимволики, а также о проведении праздничных ярмарок. Однако одним из важнейших замечаний в документе является то. что что все торжественные мероприятия должны проводиться с учетом антиковидных ограничений и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Оргкомитет же праздничной подготовки возглавит Максим Забелин, который за годы пандемии, в которые он возглавлял минздрав Башкирии, узнал все о данных ограничениях и о соблюдение санэпид требований.

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