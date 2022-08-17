8 лет назад утопивший в ванной 16-летнюю девочку в Уфе приговорен к 10 годам тюрьмы

8 лет назад утопивший в ванной 16-летнюю девочку в Уфе приговорен к 10 годам тюрьмы
8 лет назад утопивший в ванной 16-летнюю девочку в Уфе приговорен к 10 годам тюрьмы
Вчера, 19:25ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба СК по Башкирии
Спустя годы свидетели опровергли алиби убийцы и следствие нашло виновника в смерти молодой девушки, сообщили в пресс-службах прокуратуры и следкома Башкирии 17 августа.

Мужчину который в 2014 году утопил 16-летнюю девушку в собственной ванной и 8 лет избегал наказания суд приговорил почти к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Там он проведет 9 лет и 10 месяцев, а также выплатит родственникам убитой компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей.

Тогда в августе 2014 года утопленницу нашли в ванной, однако правоохранителям было очевидно, что на теле присутствовали следы борьбы, так что дело явно имело криминальный характер. Несмотря на то, что тело находилось дома у убийцы, у него было алиби. Якобы его девушка гостила у него пока его родителей не было дома, однако утром он из дома вышел, а по возвращению попасть туда не смог. Проник в квартиру он через балкон и «обнаружил» возлюбленную мертвой.

Тогда в 2014 году дело заглохло и подозреваемого так и не нашли, однако в прошлом году следствие снова взялось за дело и с помощью детализации телефонных звонков и повторного опроса свидетелей вышли на настоящего убийцу. Под тяжестью собранных доказательств мужчина сначала признал свою вину, однако позже вновь стал отрицать ее. Следствие же установило, что в тот роковой день 9 августа 2014 года убийца употребил наркотик из-за чего и поругался со своей подругой, а потом утопил ее в ванной. Быстро сообразив он вышел из квартиры и разыграл перед соседями «театр» в котором он не может попасть домой.

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