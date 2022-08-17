8 лет назад утопивший в ванной 16-летнюю девочку в Уфе приговорен к 10 годам тюрьмы

Тогда в 2014 году дело заглохло и подозреваемого так и не нашли, однако в прошлом году следствие снова взялось за дело и с помощью детализации телефонных звонков и повторного опроса свидетелей вышли на настоящего убийцу. Под тяжестью собранных доказательств мужчина сначала признал свою вину, однако позже вновь стал отрицать ее. Следствие же установило, что в тот роковой день 9 августа 2014 года убийца употребил наркотик из-за чего и поругался со своей подругой, а потом утопил ее в ванной. Быстро сообразив он вышел из квартиры и разыграл перед соседями «театр» в котором он не может попасть домой.