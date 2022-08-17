«20 главных событий России за 20 лет»: Россия стала лидером антиковидных разработок

Но российские медики и ученые параллельно с разработкой вакцины направили много сил на препараты, которые борются с осложнениями коронавируса. Например, при тяжелом течении заболевания основной причиной летального исхода является ДВС-синдромом. Избежать осложнения можно за счёт мониторинга состояния свертывающей системы и правильного подбора дозы антикоагулянтов. Российская компания «Гемакор» разработала и наладила выпуск теста тромбодинамики. Он позволяет выявить нарушения на ранней стадии пневмонии и подобрать необходимую дозу препаратов. Сейчас препарат проходит клинические исследования. Еще оно опасное осложнение инфекции — «цитокиновый шторм». Это системный воспалительный ответ организма, который зачастую приводит к летальному исходу. Предотвратить воспалительный процесс могут помочь такие вещества как «ионы Скулачёва». Отечественная компания «Митотех» разрабатывает препарат на их основе. Еще одна разработка, направленная против цитокинового шторма, — это «сорбционные колонки». Аппарат купирует цитокиновый шторм, а так же лечит острый респираторный дистресс-синдром. Оба синдрома — тяжелые и смертельно опасные осложнения COVID-19. Аппарат пропускает кровь пациента через фильтры и возвращает обратно в кровеносную систему. Токсичные вещества удаляются из крови. Такие сорбционные колонки уже проходят апробацию в больнице № 67 в Москве и в «Коммунарке».