Жителей Башкирии ждут жаркие три дня – столбик термометра поднимется до +36 градусов

Жителей Башкирии ждут жаркие три дня – столбик термометра поднимется до +36 градусов
Жителей Башкирии ждут жаркие три дня – столбик термометра поднимется до +36 градусов
Вчера, 19:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Так, 18 августа, температура воздуха днем ожидается +31…+36 градусов. Все также без осадков, ветер слабый.

В среду, 19 августа, осадков все еще не предвидится, ночью температура воздуха ожидается +16…+21 градус, а днем снова повышение до +26 градусов. Ветер юго-восточный.

В четверг, 20 августа, ночью температура воздуха составит +16…+21 градус, а днем +31…+36 градусов. Ветер юго-восточный и день пройдет без осадков.

Напомним, что в Башкирии за лето побит уже третий температурный рекорд. Так, 3 августа была зафиксирована максимальная температура за 21 год – плюс 36,3 градуса, уже 4 августа максимум составил +37,8 градуса. Вчера, 17 августа, максимальная температура воздуха составила +34,2 и побила рекорд пятилетней давности.

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