Жителей Башкирии ждут жаркие три дня – столбик термометра поднимется до +36 градусов

Напомним, что в Башкирии за лето побит уже третий температурный рекорд. Так, 3 августа была зафиксирована максимальная температура за 21 год – плюс 36,3 градуса, уже 4 августа максимум составил +37,8 градуса. Вчера, 17 августа, максимальная температура воздуха составила +34,2 и побила рекорд пятилетней давности.