Жителей Башкирии ждут жаркие три дня – столбик термометра поднимется до +36 градусов

В среду, 19 августа, осадков все еще не предвидится, ночью температура воздуха ожидается +16…+21 градус, а днем снова повышение до +26 градусов. Ветер юго-восточный.
В четверг, 20 августа, ночью температура воздуха составит +16…+21 градус, а днем +31…+36 градусов. Ветер юго-восточный и день пройдет без осадков.
Напомним, что в Башкирии за лето побит уже третий температурный рекорд. Так, 3 августа была зафиксирована максимальная температура за 21 год – плюс 36,3 градуса, уже 4 августа максимум составил +37,8 градуса. Вчера, 17 августа, максимальная температура воздуха составила +34,2 и побила рекорд пятилетней давности.