Вместо кредита – лизинг: новый продукт от Газпромбанк Автолизинга

Как сообщает inkazan.ru, участники программы смогут привлечь для приобретения транспорта в лизинг до 30 миллионов рублей в рамках одной сделки. Также новый продукт даст возможность воспользоваться корпоративными скидками на новые автомобили от "Газпромбанк Автолизинга" и сэкономить на ежемесячных платежах с подпиской «Огонь».
Для оформления «Некредита» понадобятся паспорт и СНИЛС. Срок договора составляет 12-60 месяцев, размер аванса — 10-49%, а сумма выкупного платежа — до 30% от стоимости.
Лизинговая компания готова предоставлять скидки от импортеров, а также включать стоимость каско и ОСАГО в договор аренды. В отличие от кредита это позволит более гибко настроить нагрузку на бюджет.
Помимо этого, клиенты компании получат дополнительную выгоду с активной подпиской «Огонь». Основатель и гендиректор «Сети партнерств» Владимир Начев подчеркнул, что модель подписки делает приобретение нового автомобиля более доступным.
Например, ежемесячный платеж при покупке в лизинг кроссовера Škoda Rapid в комплектации Style по цене 1 миллион 363 тысячи рублей составит 18 951 рубль (с учетом всех скидок). В этом случае аванс составляет 49%, а оставшаяся часть погашается в следующие пять лет.
Гендиректор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова отметила, что лизинговые компании не так требовательны к финансовому здоровью клиентов, как другие кредитные учреждения.
«До окончания действия договора предмет лизинга находится в собственности компании. А при среднем владении автомобилем в 4,8 года лизинг - хорошая возможность ездить на новом авто и чаще менять транспортное средство», — заявила она.
По словам Марковой, новый продукт для физлиц — это возможность выстроить взаимодействие с новым типом клиентов.