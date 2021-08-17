Вместо кредита – лизинг: новый продукт от Газпромбанк Автолизинга

Как сообщает inkazan.ru, участники программы смогут привлечь для приобретения транспорта в лизинг до 30 миллионов рублей в рамках одной сделки. Также новый продукт даст возможность воспользоваться корпоративными скидками на новые автомобили от "Газпромбанк Автолизинга" и сэкономить на ежемесячных платежах с подпиской «Огонь».