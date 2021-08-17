В Приангарье снова работают сауны, солярии и СПА

В Приангарье снова работают сауны, солярии и СПА
В Приангарье снова работают сауны, солярии и СПА
Вчера, 20:15ОбществоФото: pixabay.com
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев изменил распоряжение о режиме повышенной готовности из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме саун и СПА-салонов разрешена работа учреждений, оказывающих услуги в сфере искусств и других развлечений, пишет infox.ru.

При этом указанные в документе учреждения не должны принимать более 50% от максимального количества посетителей, обеспечить возможность для соблюдения дистанции и соблюдать другие противоэпидемиологические нормы.

Для заведений общепита при наличии посетителей на летних террасах и верандах устанавливается график работы с шести утра до полуночи. Кинотеатрам теперь не нужно требовать документы о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном не ранее полугода заболевании коронавирусом.

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