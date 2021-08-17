В Приангарье снова работают сауны, солярии и СПА

Для заведений общепита при наличии посетителей на летних террасах и верандах устанавливается график работы с шести утра до полуночи. Кинотеатрам теперь не нужно требовать документы о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном не ранее полугода заболевании коронавирусом.