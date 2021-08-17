В мэрии Уфы заявили о плохом состоянии тепловых сетей перед отопительным сезоном

Стоит вопрос о том, как можно улучшить ситуацию, а также реорганизовать управляющие компания для повышения эффективности подготовительных работ.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы Аскар Батталов, начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города, представил доклад «О функционировании систем жизнеобеспечения». Он рассказал об аварийных ситуациях, технических инцидентах и их ликвидации. Батталов также сообщил о мероприятиях по опрессовке систем центрального отопления в жилых домах. По его словам, на сегодня гидравлические испытания проведены в 83,9 % жилых домов. Сообщил он и о том, что продолжаются мероприятия по подготовке ресурсоснабжающими предприятиями инженерных сетей. На сегодняшний день капитальный ремонт магистральных сетей в объеме 9 082 погонных метра, что составляет 52,5 % от запланированного объема. Выслушав его доклад, первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин назвал состояние инженерно-тепловых сетей и оборудования в многоквартирных домах в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду назвал плохим и заявил о необходимости проработать вопрос о том, как улучшить работу по подготовке оборудования к зиме, а также проработать вопрос реорганизации управляющих компаний, для того чтобы эти работы проводились более эффективно.

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