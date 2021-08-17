В мэрии Уфы рассказали о судьбе призов за вакцинацию от коронавируса

На оперативном совещании в мэрии Радиф Сабиров рассказал о новом пункте вакцинаци в Демском районе для людей старшего пожилого возраста в здании Совета ветеранов по адресу улица Правды, 25. Работает пункт по понедельникам и четвергам, с 10 до 14 часов. При себе желающим привится нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Среди вакцинировавшихся в данном пункте будет разыграна бытовая техника.