В мэрии Уфы рассказали о судьбе призов за вакцинацию от коронавируса

На оперативном совещании в мэрии Радиф Сабиров рассказал о новом пункте вакцинаци в Демском районе для людей старшего пожилого возраста в здании Совета ветеранов по адресу улица Правды, 25. Работает пункт по понедельникам и четвергам, с 10 до 14 часов. При себе желающим привится нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Среди вакцинировавшихся в данном пункте будет разыграна бытовая техника.
Что касается розыгрыша путевок в санатории республики за вакцинацию в мобильном пункте вакцинации в Конгресс-Холле Торатау, сообщается, что в прошедшую субботу прошел второй этап розыгрыша. За оба этапа разыграли 51 путевку.
– Тем привившимся гражданам, чьи флаеры не приняли участия в розыгрыше расстраиваться не следует. Третий этап розыгрыша запланирован на 28 августа, будут разыграны еще 36 путевок,– заявил Сабиров.